الأرجنتين تتقدم على سويسرا في الشوط الأول لآخر مباريات ربع نهائي المونديال

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا فجر اليوم، الأحد، على ملعب أروهيد، في آخر مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة برأسية من أليكسيس ماك أليستر، بعد ركلة ركنية من ليونيل ميسي.

وحقق ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدً خلال مباراة الأرجنتين أمام سويسرا، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل 10 تمريرات حاسمة في بطولات كأس العالم.

وبدأ ميسي مشواره مع التمريرات الحاسمة في كأس العالم منذ نسخة 2006 بتمريرة واحدة، ومثلها في نسختي 2010 و2014، وتمريرتين في نسخة 2018، ثم 3 تمريرات حاسمة في نسخة قطر 2022، وأخيرًا تمريرتين في النسخة الحالية من البطولة.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، في الدور نصف النهائي، مع منتخب إنجلترا، الذي تأهل في وقت سابق بالفوز على النرويج بنتيجة 2-1.

وكان منتخب سويسرا تأهل للدور ربع النهائي على حساب كولومبيا بركلات الترجيح، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب مصر بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا حول قرارات الحكم.