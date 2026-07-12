أعرب ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، عن حزنه بعد خروج فريقه من ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي.

وقال سولباكن إن أكثر ما يؤلمه هو ضياع فرصة التأهل رغم المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن كرة القدم في هذا المستوى تحسمها أحيانًا تفاصيل صغيرة وعوامل الحظ.

وأوضح المدرب النرويجي أن منتخبه استفاد من التوفيق في مواجهة البرازيل بدور الـ16، لكنه افتقده أمام إنجلترا، مؤكدًا أن الحظ لم يكن إلى جانب فريقه في المباراة.

كما علّق على خطأ إيرلينج هالاند والهدف الملغي لمنتخب النرويج، معتبرًا أن مثل هذه المواقف واردة في كرة القدم، قبل أن يختتم تصريحاته بتوجيه التهنئة لمنتخب إنجلترا وتمني التوفيق له في مشواره بالبطولة.