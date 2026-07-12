حسام حسن: اخترت من يستحق للمشاركة مع المنتخب بغض النظر عن الأسماء والأندية

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الجهود المبذولة لضم اللاعب هيثم حسن للمنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، إلى جهود اتحاد الكرة، وعلى رأسه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومجلس الإدارة، لإنهاء الأوراق الازمة للاعب.



وقال إن أوراق اللاعب قدّمت في اللحظة الأخيرة، قبل سفر المنتخب لمباراته الودية في البرازيل، قبيل انطلاق مباريات كأس العالم 2026.



- أزمة تعيق مشاركة هيثم في دوري المجموعات بكأس العالم



وتطرق إلى "الكارثة" التي ربما كانت ستعيق انضمام اللاعب للمنتخب، قائلًا إن أوراق اللاعب لم تستوف بعض الإجراءات المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رغم حصوله على الموافقة الأولية وحصوله على جواز سفر مصري.



وأوضح أن اللاعب لم يُشارك في مباريات المنتخب المصري بدوري المجموعات في المونديال بسبب عدم استيفاء هذه الأوراق.



وأردف أن كل من بلجيكا ونيوزيلاندا وأستراليا قدّموا اعتراضات ضد المنتخب المصري في البطولة، مطالبين بالحصول على 3 نقاط، نظرًا للمشكلة في أوراق هيثم، مضيفًا: «سبحان الله هو ملعبش الماتشين اللي هو كان ممكن يتعمل كدا يتعمل معاه».



وأكمل: «لو كان نزل ماتش بلجيكا أو نيوزيلاندا أو إيران كان الماتشات دي اتحسبت 2-0 لأن نيوزيلاندا وبلجيكا ومش إيران المنتخبين وبعد كدا استراليا قدّموا اعتراض إن هو من حقهم ياخدوا 3 نقاط علشان خاطر هو لعيب كذا».



وتابع: «لو كان لعب ماتش بلجيكا كان هيتحسب 2-0 لبلجيكا والماتش بتاع نيوزيلاندا كان هيتحسب 2-0 فسبحان الله على الماتشين دول منزلش فيهم».



وذكر اكتشافهم لهذه المشكلة في اللحظة الأخيرة، وأنه مُنع من اللعب حتى حلّها، واستيفاء الأوراق اللازمة، معقبًا: «أنا كنت مستنيه نخلص الورق».



وأشار إلى انتظاره لاستيفاء أوراق اللاعب كاملة لتجنب الشكاوى المُقدمة للجنة الإنضباط بالفيفا، موضحًا مشاركة هيثم في المبارة ضد أستراليا وتاثيره فيها.



- هيثم حسن أزال حملًا هجوميًا كبيرًا عن صلاح وآخرين



وأشاد بالقدرات الفنية والبدنية لهيثم، بالإضافة إلى دماثة أخلاقه وهدوئه، لافتًا إلى انتمائه لصعيد مصر بالأقصر وأسوان، مضيفًا: «ملوش صوت خالص واللاعيبة طبعًا زمايله بيحبوه جدًا وبيحاولوا يخلوه يتكلم عربي».



وأكد أن اللاعب هيثم حسن يتمتع بمهارات فردية، ويمكن توظيفه تكتيكيًا بصورة جيدة، معقبًا: «شال حمل كبير عن الجزء الهجومي من ناحية صلاح ومن ناحية المجموعة اللي قدام».



وذكر أن اللاعب لم يكن قويًا على المستوى الدفاعي قبل الإنضمام للمنتخب، رغم قوة أداءه الهجومي، قائلًا: «أكيد الجماهير واخدة بالها إن اي لاعيب مبيأديش الدور الدفاعي فدا بالنسبة لي صعب وصعب هيبقى حمل كبير على الفريق».



وتطرق إلى إعادة توظيف اللاعب محمد صلاح في موقع جديد لأول مرة، لم يلعب به حتى أثناء مشاركته في الدوري الأوروبي، مستغلًا هيثم حسن، قائلًا: «في المرحلة دي تم اكتشاف صلاح بشكل معين».



وقال إنه تمكن من توظيف قدرات مختلف اللاعبين في المنتخب، ومنهم محمد صلاح، ومصطفى زيكو، وإمام عاشور، وغيرهم من اللاعبين.



- اختيار المشاركين في كأس العالم بُني على الاستحقاقية



وفي سياق متّصل، تحدث عن اختياره لمصطفى زيكو للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم رغم كبر سنه، قائلًا إنه تابعه منذ لعبه مع أحد النوادي قبل الانتقال لبيراميدز، مضيفًا: «فضلت متابعة وشايفه في بيراميدز حسيت إن هو ليه لا وأي حد على فكرة لو أجنبي مصري مش هيفكر فيه».



وأكد أن جميع اختيارته بُنيت على أساس الاستحقاقية، ورغبته في إسعاد المصريين، مضيفًا: «أنا من وجهة نظري اخترت اللي أنا حاسس إن هو يستحق بغض النظر عن الأندية وعن الأسامي».



