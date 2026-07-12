السيطرة على حريق داخل كسارة بلاستيك بقرية نشيل في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل كسارة بلاستيك بقرية نشيل التابعة لمركز قطور، ومنعت امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، فيما تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد بموقع الحريق، الذي أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نشيل بنشوب حريق داخل كسارة بلاستيك. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها، قبل البدء في أعمال التبريد. وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الكسارة، وإصابة شخص بحالة اختناق، حيث جرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، تحت إشراف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومتابعة الدكتور محمد وجدي، مدير مرفق إسعاف الغربية، تنفيذًا لتعليمات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، التي قررت ندب لجنة لمعاينة موقع الحريق، وبيان أسبابه، وحصر قيمة الخسائر والتلفيات، كما باشرت التحقيقات.