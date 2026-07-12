 لاعب سويسرا يعيد ذكريات أسمواه جيان في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لاعب سويسرا يعيد ذكريات أسمواه جيان في المونديال

الشروق
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 5:49 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 5:49 ص

شهدت مواجهة سويسرا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 واقعة نادرة، بعدما طُرد المهاجم السويسري بريل إمبولو إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بداعي التحايل للحصول على ركلة حرة.

وأصبح إمبولو رابع لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يتلقى بطاقة صفراء ثانية بسبب التمثيل، والأول الذي يتعرض لهذا الموقف منذ الغاني أسامواه جيان في مواجهة البرازيل بنسخة 2006.

ويعد هذا الحدث من الحالات النادرة في تاريخ البطولة، ليكتب إمبولو رقمًا استثنائيًا، ولكن من الجانب السلبي، خلال مشوار منتخب سويسرا في مونديال 2026.


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