لاعب سويسرا يعيد ذكريات أسمواه جيان في المونديال

شهدت مواجهة سويسرا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026 واقعة نادرة، بعدما طُرد المهاجم السويسري بريل إمبولو إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بداعي التحايل للحصول على ركلة حرة.

وأصبح إمبولو رابع لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يتلقى بطاقة صفراء ثانية بسبب التمثيل، والأول الذي يتعرض لهذا الموقف منذ الغاني أسامواه جيان في مواجهة البرازيل بنسخة 2006.

ويعد هذا الحدث من الحالات النادرة في تاريخ البطولة، ليكتب إمبولو رقمًا استثنائيًا، ولكن من الجانب السلبي، خلال مشوار منتخب سويسرا في مونديال 2026.