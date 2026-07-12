قال مصطفى زيكو، لاعب المنتخب الوطني، إن منظومة كرة القدم المصرية "وُضعت بنسبة 90% على المسار الصحيح" عقب الإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم والوصول إلى دور الـ 16.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" على ضرورة البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم 2030، قائلا: "إحنا وصلنا لدور الـ 16، كأس العالم 2030، لازم نوصل لدور الثمانية على أقل تقدير، أو نصف النهائي، لو موصلناش لدور الثمانية يبقى إحنا فشلنا".

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تُبذل خلف الكواليس من الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم للوصول إلى أبعد نقطة، إلى جانب الكوادر الإدارية، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن، وبقية أفراد المنظومة، مؤكدا أن تكاتف الجميع سيقود المنتخب لمكانة متقدمة.

وتطرق إلى الأنباء المتداولة جماهيريا، بشأن تلقيه عروضا للاحتراف الخارجي عقب تألقه في المونديال، قائلا: " والله ما أعرف حاجة، أنا بسمع زي الناس، نفسي والله، لكن أيضا أنا بلعب في نادي بيراميدز، ونادي كبير والسبب في المكانة التي وصلت إليها".

وشدد أن طموحه الأكبر وحلمه، كأي لاعب، يتمثل في الاحتراف واللعب في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، قائلا: "هو حلم من أحلامي أني أقدر أصل لهذه المكانة، ويا رب أوصل لها، وسايب كل حاجة لربنا، وفي نفس الوقت أنا بلعب في نادي كبير وسعيد بوجودي داخله، ولو هناك أي عروض ستكون عن طريق النادي، ومعنديش أي مشكلة سواء احترفت أو لا".