زيكو يروي سر التحول في مباراة نيوزيلندا: كنت أسوأ لاعب في الشوط الأول

قال مصطفى زيكو لاعب المنتخب، إن مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم كانت استثنائية بالنسبة له.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه في الشوط الأول بهذه المباراة كان أسوأ لاعب على أرض الملعب، ما جعل الأمر صعبًا له.

وأوضح أنه توقع أن يتم استبداله بين شوطي هذه المباراة، وتابع: «أنا معايا مدرب قوي ماتكملش معايا خالص.. قالي إنت عامل ماتش كويس جدًا».

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب حسام حسن جعله يشعر بأنه أفضل لاعب في المباراة، وتابع: «أنا من جوايا كنت حاسس إني عامل مباراة سيئة.. أخطاء كثيرة في التمرير.. لا بقف على الكرة ولا باتحرك صح».

ولفت إلى أنه بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، تحسنت تحركاته على أرض الملعب، وتابع: «محمد هاني له فضل عليَّ إني أكون موجود في كأس العالم لأنه صنع لي الهدف أمام روسيا في المباراة الودية وصنع لي الهدف أمام نيوزيلندا».

ولفت إلى أن اللاعب محمد هاني تعرض للظلم بسبب كثرة الهجوم عليه لكنه لاعب كبير، وتابع: «كنت عارف إنه هيلعب الكرة في المكان ده.. لما هاني بيجي يحط رجله في الكرة باخد خطوتين للأمام وأرجعهم مرة أخرى للخلف لأن الكرة هتعدي أول مدافع».



