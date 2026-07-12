محمد هاني عن تكريم الرئيس السيسي للمنتخب: أحد أحلى أيام حياتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر محمد هاني لاعب المنتخب، عن سعادته تكريم لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد المشاركة في المونديال.

وقال هاني خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن هذا اليوم وما شهده من تكريم يعد أحد أجمل أيام حياته.

وأضاف: «أوقات كتير اتكرمنا وأوقات كتير عملنا إنجاز لكن ما حدث والتكريم من الرئيس السيسي أمرًا رائعًا مع المنتخب».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري وعبر عن سعادته بما حققه المنتخب، وتابع: «الرئيس كان مبسوط بنا بجد إن إحنا ولاده».

واستكمل: «الرئيس كان مبسوط بنا إن فيه من ولاده المصريين وصلوا لإنجاز كبير كما تحقق المونديال».

ولفت هاني إلى أنه حرص على توجيه الشكر للرئيس السيسي على هذا التكريم، معقبا: "أشكر الرئيس جدًا على أننا كنا معه في يوم كهذا».





ويوم السبت، استقبل الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط.