محمد هاني عن هدفه الذاتي أمام أستراليا: كابتن حسام معرفش إني أنا اللي سجلته إلا بعد المباراة

قال محمد هاني لاعب المنتخب، إن اللاعبين كانوا واثقين في قدراتهم لتحقيق شيء كبير خلال المشاركة في كأس العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنّ المنتخب كان متوقفًا عند حدود معينة في تاريخ مشاركته بكأس العالم ولم يستطع تجاوزها لفترات طويلة.

وتابع: «إحنا كمجموعة كنا قادرين ننزل كل ماتش إننا مش جايين نلعب 3 ماتشات ونروح.. ده مش اختيار بالنسبة لنا».

وأشار إلى المردود الإيجابي للمنتخب قبل البطولة في المباريات الودية، وقال: «قلنا مينفعش المجموعة دي تبقى ضيف شرف.. ده مش إحنا.. الناس دي تستحق إنها على الأقل نتأهل من دور المجموعات ونصعد بأي شكل».

وتحدث هاني عن عدم استبداله في مباراة أستراليا بعد تسجيله هدفًا في شباك المنتخب، قائلًا: «لحد ما الماتش خلص كابتن حسام مكنش يعرف إن أنا اللي سجلت الجون في المنتخب».

ولفت إلى أن المدير الفني للفراعنة حسام حسن دعمه كثيرًا بعد المباراة، وتابع: «سألوه في المؤتمر قال وارد إن ده يحصل وده بيحصل مع كل لاعب في العالم».



