تحدث محمد هاني لاعب المنتخب، عما حدث بين شوطي مباراة نيوزيلندا في دور المجموعات بكأس العالم عندما حوَّل المنتخب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «كابتن حسام في طابعه مع ضغط المباريات هو شخص لديه حِمية.. هو مش مدرب أجنبي يقول كلمتين.. صحيح فيه سبورة وفيه تكتيك وكل حاجة لكن لو فيه حاجة مش مظبوطة هو إنت غصب عنك بتبقى قاعد مركز في الكلام لأن كابتن حسام بيتكلم».

وأضاف: «كابتن حسام لما يتكلم لازم هتركز لما يقول إنتو وحشين في بعض الحاجات ولازم تخلوا بالكم منها».

وأشار إلى أن محمد صلاح قائد المنتخب تحدث مع اللاعبين، بعد حديث حسام حسن، وتابع: «صلاح قالنا عملنا شوط أول مش أفضل شيء رغم إننا كنا بنجري كتير لكن مش زي مباراة بلجيكا.. مكنش فيه حماسة زي الأول».

وكان المنتخب قد فاز في تلك المباراة بنتيجة 3/1 بعدما كان متأخرًا بهدف، وكان هذا أول فاز للفراعنة في تاريخ المشاركة بكأس العالم.