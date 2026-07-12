هاري كين يعادل رقم واين روني في عدد المشاركات مع منتخب إنجلترا

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عادل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، رقم الأسطورة واين روني في عدد المباريات الدولية بقميص "الأسود الثلاثة"، وذلك خلال مشاركته أمام النرويج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، خاض كين مباراته الدولية رقم 120 مع منتخب إنجلترا، ليتساوى مع واين روني كأكثر لاعب ميداني مشاركة بقميص المنتخب الإنجليزي.

ولا يتفوق على الثنائي في القائمة التاريخية سوى الحارس الأسطوري بيتر شيلتون، الذي يتصدر ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إنجلترا برصيد 125 مباراة دولية.

وجاء ترتيب الأكثر مشاركة مع منتخب إنجلترا، وفقًا لإحصائيات «أوبتا»، كالتالي:

بيتر شيلتون: 125 مباراة.

هاري كين: 120 مباراة.

واين روني: 120 مباراة.

وبات كين على بعد خمس مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيتر شيلتون، مع استمرار مشواره الدولي مع منتخب "الأسود الثلاثة".