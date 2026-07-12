كشف هيثم حسن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن كواليس اختياره لتمثيل الفراعنة وتفضيله مصر على منتخبي تونس وفرنسا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" إن "مصر أقوى منتخب إفريقي، ويشرفني بالطبع تمثيل تونس أو فرنسا، ولكن لا يمكنك أن ترفض المشاركة مع المنتخب المصري، مع نوعية اللاعبين التي يمتلكها المنتخب المصري".

وأشاد بالدعم الهائل من الجماهير المصرية "الرائعة"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف من هو منتخب مصر، وشخصية المنتخب المصري".

ولفت إلى أن والده "يحب كثيرًا كرة القدم ويعشق منتخب مصر"، مشيرا إلى أن والده ينتمي لمحافظة أسوان، بينما تنحدر والدته من تونس.

وأعرب عن فخره واعتزازه بارتداء قميص المنتخب الوطني، قائلا: "أنا الحمد لله الآن ألعب لمنتخب مصر، وأتمنى أن تكون تلك بداية موفقة لسنوات قادمة، إنه لفخر لي أن أقوم بارتداء قميص المنتخب المصري، وأن أشارك معه في جميع المحافل".