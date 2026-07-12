 هيثم حسن: والدي من أسوان ويعشق مصر.. وفخور بارتداء قميص أقوى منتخب إفريقي - بوابة الشروق
الأحد 12 يوليه 2026 2:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مباراة الأرجنتين وسويسرا؟
النتـائـج تصويت

هيثم حسن: والدي من أسوان ويعشق مصر.. وفخور بارتداء قميص أقوى منتخب إفريقي

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد شعبان
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 12:58 ص

كشف هيثم حسن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن كواليس اختياره لتمثيل الفراعنة وتفضيله مصر على منتخبي تونس وفرنسا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" إن "مصر أقوى منتخب إفريقي، ويشرفني بالطبع تمثيل تونس أو فرنسا، ولكن لا يمكنك أن ترفض المشاركة مع المنتخب المصري، مع نوعية اللاعبين التي يمتلكها المنتخب المصري".

وأشاد بالدعم الهائل من الجماهير المصرية "الرائعة"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف من هو منتخب مصر، وشخصية المنتخب المصري".

ولفت إلى أن والده "يحب كثيرًا كرة القدم ويعشق منتخب مصر"، مشيرا إلى أن والده ينتمي لمحافظة أسوان، بينما تنحدر والدته من تونس.

وأعرب عن فخره واعتزازه بارتداء قميص المنتخب الوطني، قائلا: "أنا الحمد لله الآن ألعب لمنتخب مصر، وأتمنى أن تكون تلك بداية موفقة لسنوات قادمة، إنه لفخر لي أن أقوم بارتداء قميص المنتخب المصري، وأن أشارك معه في جميع المحافل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك