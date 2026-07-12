أعرب مصطفى زيكو، لاعب المنتخب الوطني، عن ثقته المطلقة في إمكانيات وقدرات مصطفى شوبير، قائلا: "أنا بثق في أوفا أكثر ما أوفا بيثق في نفسه".

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية"، عن كواليس مباراتي إيران والأرجنتين، مشيرا إلى استباقه تنفيذ ركلتي الجزاء في كلتا المباراتين وإخبار شوبير بيقينه التام من تصديه لهما.

ولفت إلى ركضه لتشتيت الكرة المرتدة في المرتين، بما في ذلك الركلة التي نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: "أنا أول لاعب جريت في المرتين وشتت الكرة بعدها، أوفا حارس مرعب في صد ركلات الجزاء".

وأشاد في الوقت ذاته بالمستوى الفني المتميز الذي يتمتع به بقية حراس مرمى المنتخب مثل الكابتين محمد الشناوي، والمهدي سليمان، ومحمد علاء، قائلا: "الأربعة أجمد من بعض".

وأرجع السر وراء تفوق مصطفى شوبير الفني داخل المستطيل الأخضر، إلى تمتعه بشخصية "هادئة، ورزانة، وقدرة عالية على الاستيعاب والتحدث".

وأضاف أن شوبير يمتلك ثقة فائقة تدفعه لتحدي زملائه بتسديد الكرة في أي زاوية مع تصديه لها، مشيرا إلى نجاحه بالفعل في التصدي لكرات بالغة الصعوبة و "غريبة" خلال الحصص التدريبية، تفوق في صعوبتها تلك التي يتصدى لها في المباريات الرسمية.

وأعرب عن أمنياته بخوض شوبير لتجربة الاحتراف الخارجي، مشددا أن هذه الخطوة ستعود بنفع كبير وستحدث فارقا ملموسا لصالح المنتخب الوطني وكرة القدم المصرية.