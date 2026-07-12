خرج إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من سباق هدافي كأس العالم، بعدما ودع رفقة منتخب بلاده النرويج منافسات البطولة من الدور ربع النهائي.

وخسر المنتخب النرويجي أمام نظيره النرويجي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بميامي فلوريدا، ليفقد هالاند فرصة المنافسة على لقب هداف المونديال.

ولم يسجل هالاند في مباراة اليوم، ليتوقف رصيده عند 7 أهداف في المركز الثالث خلف كل من ليونيل ميسي "الأرجنتين" وكيليان مبابي "فرنسا" ولكل منهما 8 أهداف، علما بأن ميسي لا تزال أمامه مباراة في دور الثمانية ضد سويسرا.

ويأتي تأهل إنجلترا بهدفي جود بيلينجهام، ليُدخل نجم ريال مدريد سباق الهدافين حيث تساوى رصيده مع مواطنه هاري كين بواقع 6 أهداف لكل منهما، ومن ثم يشتعل الصراع في ظل تبقي مباراتين للمنتخب الإنجليزي على أية حال في البطولة، سواء التأهل عن نصف النهائي، إلى المباراة النهائية، أو خوض مباراة المركز الثالث.