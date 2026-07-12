تقرير سعودي: الرياض يفكر في التراجع عن ضم تريزيجيه

كشف تقرير صحفي سعودي عن تفكير نادي الرياض في التراجع عن صفقة التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري.

وكان نادي الرياض اتفق مع تريزيجيه والنادي الأهلي على التعاقد مع اللاعب، بعد نهاية كأس العالم، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا بصحيفة «الرياض» السعودية، فإن إدارة نادي الرياض تفكر بشكل ​جدي في الانسحاب من المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم تريزيجيه؛ وذلك بسبب عدم وضوح ‌المتطلبات المالية ​المتعلقة بالصفقة إلى جانب التباطؤ في ‌حسمها من جانب الأهلي، وهو ما يدفع النادي إلى عدم الاستمرار في المحادثات بحسب التقرير ذاته.

وانضم تريزيجيه للنادي الأهلي في بداية الموسم الماضي، ويرتبط صاحب الـ 32 عامًا مع النادي الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2030.