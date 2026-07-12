ثنائي هجومي يقود تشكيل سويسرا أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم

أعلن مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده، لمواجهة الأرجنتين، في المباراة التي تجمع المنتخب الرابعة فجر اليوم، الأحد، على ملعب أروهيد، في آخر مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وكان منتخب سويسرا تأهل للدور ربع النهائي على حساب كولومبيا بركلات الترجيح، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب مصر بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا حول قرارات الحكم.

ويدخل منتخب سويسرا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: دينيس زكريا - ريكاردو رودريجيز - نيكو ايلفيدي و مانويل أكانجي.

خط الوسط: ريمو فريلير - جبريل سو - جرانيت تشاكا و فابيان ريدر.

الهجوم: بريل إيمبولو و دان ندوي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: ميشيل أيبشير - سيلفان فيدمير - مارفين كيلير - إيفون لاندري مفوجو - أوريل أميندا - أردون جاشاري - كريستيان فاسناخت - نواه أوكافور - روبن فارجاس - إراي كومارت - لوكا جاكيز - زكي امدوني - ميرو موهايم و سيدريك إيتن.