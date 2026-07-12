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نصف النهائي الرابع يرسخ مكانة إنجلترا بين الكبار

الشروق
نشر في: الأحد 12 يوليه 2026 - 3:18 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2026 - 3:18 ص

واصل منتخب إنجلترا ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات في البطولات الكبرى، بعدما بلغ الدور نصف النهائي للمرة الرابعة منذ عام 2018، في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

ويعادل هذا الإنجاز إجمالي عدد مرات وصول "الأسود الثلاثة" إلى نصف النهائي في جميع مشاركاتهم السابقة قبل مونديال 2018، بعدما بلغوا هذا الدور أربع مرات فقط على مدار تاريخهم.

ويعكس هذا الرقم الاستقرار الكبير الذي يعيشه المنتخب الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح منافسًا دائمًا على الأدوار النهائية في البطولات الكبرى، تحت قيادة الجيل الحالي الذي نجح في إعادة إنجلترا إلى واجهة المنافسة القارية والعالمية.


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