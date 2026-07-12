ميسي يقود الأرجنتين أمام سويسرا في ربع نهائي كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده، لمواجهة سويسرا، في المباراة التي تجمع المنتخب الرابعة فجر اليوم، الأحد، على ملعب أروهيد، في آخر مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو الجاري.

وكان منتخب سويسرا تأهل للدور ربع النهائي على حساب كولومبيا بركلات الترجيح، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب مصر بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا حول قرارات الحكم.

ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهول مولينا - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو و نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: لياندرو باريديس - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز و ليونيل ميسي.

الهجوم: خوليان ألفاريز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: خوان موسو - خوسيه لوبيز - إسيكييل بالاسيوس - فالنتين باركو - فاكوندو ميدينا - نيكولاس أوتاميندي - جيوليانو سيميوني - جيرونيمو رولي - نيكو باز - لاوتارو مارتينيز - جيوفاني لو سيلسو - تياجو ألمادا - جونزالو مونتييل - ماركوس سينيسي و نيكولاس جونزاليس.