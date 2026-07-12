أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالمستوى الذي قدمه عدد من لاعبي الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته الكبيرة في إمكانيات حمزة عبد الكريم ومصطفى شوبير، كما كشف عن كواليس التعامل مع اللاعبين في المواقف الصعبة واختيار منفذي ركلات الترجيح أمام أستراليا.

وقال حسام حسن، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون سبورت"، إن حمزة عبد الكريم يعد أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية، موضحًا: "حمزة يمتلك شخصية متزنة وثقة كبيرة في نفسه، وإمكانياته الفنية وفكره داخل الملعب أكبر من سنه، وهو مشروع رائع لمهاجم منتخب مصر ومستقبل الكرة المصرية".

وأضاف: "حمزة لا يهاب أي موقف داخل الملعب، ولديه طموح كبير، وهذا ما يجعله قادرًا على التطور بشكل سريع".

وعن مصطفى شوبير، قال المدير الفني: "أثق في مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، لكن الوقت كان مناسبًا ليحصل شوبير على فرصته، وقد تفوق على نفسه في أمور كثيرة خلال البطولة".

وأردف: "شوبير يمتلك شخصية متزنة، ويعرف ما الذي أطلبه منه قبل كل مباراة، كما ساعدنا بشكل كبير في بناء الهجمة من الخلف".

وتحدث حسام حسن عن التعامل مع محمد هاني بعد هدفه العكسي أمام أستراليا، قائلًا: "عملنا مع هاني نفسيًا وجعلناه يشعر أنه لم يرتكب أي خطأ بعد الهدف العكسي في مباراة أستراليا".

وكشف المدير الفني كواليس اختيار منفذي ركلات الترجيح أمام أستراليا، قائلًا: "ترتيب ركلات الجزاء كان موجودًا في رأسي قبل المباراة، لكنني تحدثت مع اللاعبين أيضًا".

وأضاف: "أنا أعرف قبل المباراة ماذا سأفعل، وتدربنا على كل التفاصيل، وكنت واثقًا في محمود صابر، وكنت مصممًا أن يكون أول المسددين إلى جانب محمد صلاح وعمر مرموش، لكنني قررت تأجيل صلاح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أختار منفذي ركلات الجزاء بشكل عشوائي، بل وفقًا للشجاعة والثقة، وكل اللاعبين كانوا جاهزين للتسديد، وكنت أضع حمزة عبد الكريم ضمن الخيارات أيضًا".