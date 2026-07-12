أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يرفض تمامًا فكرة الرحيل عن قيادة الفراعنة مهما بلغت قيمة العروض الخارجية، مشددًا على أن تدريب منتخب مصر لا يخضع للمساومة.

وقال إبراهيم حسن، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون سبورت"، إن عمر مرموش يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، لكنه يحتاج إلى تبسيط أسلوب لعبه في بعض المواقف.

وأضاف: "عمر مرموش كان يريد أن يفعل كل شيء بنفسه، وكان يحتاج إلى اللعب بشكل أسهل ورفع رأسه أكثر داخل الملعب، ولو فعل ذلك لوجد الأمور أسهل".

وتابع: "مرموش يمتلك إمكانيات وقوة كبيرة، لكن كرة القدم تعتمد أيضًا على التوقيت واتخاذ القرار، وهذه أمور تأتي مع الخبرة".

ورد إبراهيم حسن على سؤال بشأن تلقي الجهاز الفني عروضًا لتدريب بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وإمكانية الرحيل عن منتخب مصر، قائلًا: "قلناها من قبل ونؤكدها مجددًا، لن نساوم أو نتفاوض على تدريب منتخب مصر".

وأضاف: "ندرس أي عروض؟ هذا منتخب بلدنا، وهناك شيء خاص يربطني أنا وحسام بمنتخب مصر، ولسنا من الأشخاص الذين يتركون منتخب بلدهم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حتى لو تلقينا عروضًا تزيد عشرة أضعاف ما نحصل عليه، فلن نوافق إلا على الاستمرار مع منتخب مصر، ولا يمكن أن أساوم بلدي من أجل المال، فهذا الأمر يعود في النهاية إلى تقدير المسؤولين".