 أنا بحبك يا مصطفى.. زفة بلدي وأحضان أحمد شوبير في استقبال ابنه بعد المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنا بحبك يا مصطفى.. زفة بلدي وأحضان أحمد شوبير في استقبال ابنه بعد المونديال


نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 10:56 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 10:56 م

نشرت الإعلامية سهير جودة مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال أسرة حارس مرمى المنتخب الوطني مصطفى شوبير، عقب عودته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأظهر الفيديو حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، أحمد شوبير، وهو يحتضن نجله مصطفى وسط أجواء احتفالية، فيما استقبلته الأسرة بـ«زفة بلدي» على أنغام أغنية «أنا بحبك يا مصطفى».

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى مصر بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، حيث حظيت باستقبال شعبي واسع فور وصولها، أعقبه استقبال رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين.

وقدم مصطفى شوبير أداءً مميزًا خلال البطولة، لا سيما في مباراة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تصدى لركلة جزاء أخرى خلال مواجهة إيران في دور المجموعات.

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