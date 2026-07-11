مساعد وزير الخارجية: الأمن والتنمية محوران أساسيان في التحرك المصري داخل إفريقيا

قال السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن الأمن والتنمية يمثلان محورين متلازمين في التحرك المصري داخل القارة الإفريقية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حساني بشير في برنامج "الحصاد الإفريقي" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن تحقيق التنمية أو جذب الاستثمارات دون وجود أمن واستقرار، وهو ما تدركه مصر في سياستها تجاه القارة.

وأوضح أنَّ منتدى أسوان للسلام والتنمية يعد إحدى الآليات المصرية المهمة لتعزيز الحضور في إفريقيا، انطلاقًا من الربط بين قضايا الأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن في القارة بالتوازي مع دعم مسارات التنمية.

وأكد أنَّ السياسة الخارجية المصرية تعتمد على عدد من الآليات لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من بينها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إلى جانب الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في دعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

ونوه بأنّ زيارات الرئيس المصري وجولات وزير الخارجية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى حرص وزير الخارجية على اصطحاب ممثلي الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون مع الدول الإفريقية.

وأكد أن القارة تمتلك إمكانات كبيرة وموارد بشرية واقتصادية واعدة، وأن تحقيق الاستفادة منها يرتبط بترسيخ الأمن والاستقرار.