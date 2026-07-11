هاري كين يقود هجوم إنجلترا أمام النرويج في ربع نهائي المونديال

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أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة النرويج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة إنجلترا والنرويج في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة ، على ملعب «أروهيد» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كونسا، نيكو أوريلي، جون ستونز، مارك جيهي.

خط الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، نوني مادويكي، هاري كين.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي إثر فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16.