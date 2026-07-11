قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إنّ الزيادة السكانية تحدث بوتيرة متناقصة، وذلك في معرض تعليقه على تسجيل ربع مليون نسمة زيادة في 63 يومًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الفترة الزمنية التي تحدث فيها الزيادة أصبحت أطول مما سبق.

وأوضح مستشار رئيس الجهاز، أن معدل المواليد في 2017 كان رقمًا كبيرًا للغاية، في حين انخفض حاليًّا إلى 18.1 لكل 1000 من السكان.

وأشار إلى أن معدل الإنجاب انخفض إلى 2.33 طفل، مقارنة بـ2.85 طفل في سنة 2021، ما يعني أن متوسط عدد الأطفال في الأسرة انخفض بنحو نصف طفل خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت الساعة السكانية الموجودة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و250 ألف نسمة.

جاء ذلك بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 63 يومًا، حيث سجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة بالداخل في التاسع من مايو الماضي.