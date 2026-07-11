مساعد وزير الخارجية: مصر محور أساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي

قال السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، إن مصر تمثل محورًا أساسيًّا في المشاركة داخل التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حساني بشير في برنامج "الحصاد الأفريقي" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التجمعات، مثل مجموعة "الإيكواس" وتجمع شرق أفريقيا، تضم عدداً كبيراً من الدول وتسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون بين دول القارة.

وأوضح أنّ مصر ستستضيف في أكتوبر المقبل قمة تجمع التجمعات الاقتصادية الأفريقية مع دول القارة بمدينة العلمين، مشيراً إلى أن القمة يسبقها منتدى اقتصادي واستثماري يجري التحضير له حالياً، بعد اعتماده من الاتحاد الأفريقي ويُعقد كل عامين.

وأكد أن قمة منتصف المدة لتجمعات التكامل الاقتصادي الأفريقي تهدف إلى بحث حلول للتحديات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياسية، لافتاً إلى أن مصر تضطلع بدور مهم في تنسيق المواقف بين الدول الأفريقية، بما يدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية.

وأشار إلى أن مصر تواصل تعزيز شراكاتها مع مختلف التجمعات الأفريقية، موضحاً أن التعاون مع مجموعة "الإيكواس" يمثل جانباً مهماً، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل، وجهود الوساطة بين دول كونفدرالية الساحل والإيكواس، إلى جانب دعم عودة هذه الدول إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.