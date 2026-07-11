إمام عاشور: وسام الجمهورية مصدر فخر ومسئولية

أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه بجانب زملائه اللاعبين، من جانب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على منصة انستجرام: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية وبالحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو وسام أعتز به كثيرًا وسيظل على صدري مصدر فخر ومسؤولية".

وأضاف: "هذا التكريم لا يمثلني أنا فحسب، بل أهديه لكل من دعمني وساندني طوال مشواري، أسرتي وزملائي، وجمهورنا العظيم الذي كان دائمًا مصدر القوة والدافع".

وتابع: "أشعر بفخر كبير إني برفع اسم مصر في المحافل الرياضية، وأعدكم إني أبذل المزيد من الجهد والعمل لأكون دائمًا عند حسن الظن".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "شكرًا لفخامة رئيس الجمهورية على هذا التكريم، وشكرًا لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة".

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لأول مرة في التاريخ إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، قبل الخروج أمام الأرجنتين، بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.