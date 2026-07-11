تحدثت الإعلامية لبنى عسل، عن استقبال بعثة المنتخب المصري العائدة من كأس العالم، قائلة: «شرفتونا وفرحتونا مصر النهاردة بامتياز أدت كأس التقدير والافتخار والاعتزاز بالمنتخب المصري».

وأضافت خلال تصريحات على برنامجها «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت: «يوم جميل يوم عظيم بيضاف لأيام جميلة في تاريخ الدولة المصرية يوم مصر بتكرم فيه ابنائها».

واستشهدت بالترحيب الشعبي والعربي بالبعثة، مضيفة: «كل ما بتدي بجهد وبإخلاص بتلاقي التقدير مش بس من ابناء الشعب المصري لكن إحنا شفنا حالة جميلة من الالتفاف حول منتخبنا باسم مصر في العالم العربي حتى العالم كله اللي شاف أداء منتخبنا العظيم والجهد الكبير اللي حصل على مدار مشوار بطولته في المونديال».

وأشادت بالاستقبال الرسمي والشعبي للمنتخب المصري، قائلة: «الحقيقة النهاردة اليوم كان كل تفاصيله حلوة مش بس النهادرة وامبارح كمان، مشهد جميل مشهد مهيب عظيم، الاحتفاء بالمنتخب المصري أنا بتكلم على الاحتفاء على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي».

ولفتت إلى مصاحبة الجماهير للبعثة أثناء تحركها بالاتوبيس المكشوف، بالإضافة إلى تكريمهم من الرئيس السيسي بمدينة العلمين اليوم.

وأوضحت أسباب اختيار مدينة العلمين لتكريم بعثة المنتخب، معتبرة أنها تعكس رسالة عالمية حول الإنجازات المصرية في جميع المجالات، معلقة: «زي ما في الرياضة كدا بنقول إنه إنجاز تاريخي حققه المنتخب المصري لأول مرة في حياته كمان دا بيضاف لإنجازات كتيرة عملتها الدولة المصرية في كل مجال».

واختتمت قائلة: «أنت بتشوف مصر جديدة جمهورية جديدة زي ما بنقول يعني لما تقف كدا قدام كل خطوة خطاها المنتخب من ساعة ما ركب الطيارة وصولا إلى مطار العلمين.. اتكلم عن كل شيء بقى فأنت بتقدم صورة كل تفاصيلها حلوة إن مصر عندها نقلة كبيرة في كل حتة».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.