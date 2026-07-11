قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه «انتهى للتو» من إجراء فحص طبي في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وجاء ذلك دون أن يحدد توقيت إجراء هذا الفحص، وفقًا لوكالة رويترز.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب خضع لفحص طبي جديد، أم أنه كان يشير إلى الفحص الذي أجراه في أواخر مايو، والذي قال بعده إن «كل شيء سليم تمامًا».

وكتب ترامب، الذي بلغ الثمانين من عمره في يونيو الماضي، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»: «انتهيت للتو من فحص طبي مثالي في مركز والتر ريد».

وأضاف: «أجري هذا الفحص كل ستة أشهر، وطلبت إجراء اختبار إدراكي آخر، وأنا الرئيس الوحيد الذي يفعل ذلك، ثلاث مرات، وتفوقت فيها جميعًا، وأجبت عن كل سؤال بشكل صحيح».