 أمريكا: فقدان شخص في ميزوري بعد أمطار غزيرة تسببت في عمليات إنقاذ وإجلاء - بوابة الشروق
السبت 11 يوليه 2026 8:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: فقدان شخص في ميزوري بعد أمطار غزيرة تسببت في عمليات إنقاذ وإجلاء

ميزوري - (أ ب)
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 7:56 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 7:56 م

لا يزال شخص مفقودا في ولاية ميزوري بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من الولاية أمس الجمعة في عمليات إنقاذ وإجلاء طارئة عديدة، من بينها مخيم صيفي يضم أكثر من 200 طفل.

وتواجه عدة ولايات أخرى أيضا احتمالية حدوث عواصف رعدية شديدة وسيول مفاجئة اليوم السبت، مع تحرك العواصف ببطء نحو الجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الطقس السىء يؤثر على منطقة واسعة تمتد من جبال أوزارك في جنوب ميزوري شرقا إلى أجزاء كبيرة من وديان نهري أوهايو وتينيسي.

وأضافت الهيئة أن العواصف قد تتسبب في رياح مدمرة وأمطار غزيرة وسيول مفاجئة متفرقة في المنطقة الممتدة عبر عدة ولايات، مع استمرار تأثيراتها في بعض الأماكن حتى يوم الأحد.

وحذرت وكالة إدارة الطوارئ في ميزوري من أنه رغم تحرك العواصف جنوبا وخروجها من الولاية، فإن عواصف رعدية إضافية قد تتسبب في مزيد من السيول المفاجئة، خاصة في المناطق التي تلقت بالفعل ما بين 6 و12 بوصة (15 و30 سنتيمترا) من الأمطار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك