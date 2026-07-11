جنوب أفريقيا تطلب إعفاء من رسوم أمريكية مرتبطة بتحقيق بشأن العمل القسري

طلبت جنوب أفريقيا، من الولايات المتحدة إعفاءها من الرسوم المرتبطة بتحقيق أمريكي بشأن تطبيق الحظر على واردات المنتجات المصنوعة عن طريق العمل القسري في عشرات الدول، مؤكدة أن لديها قوانين صارمة تحظر هذه الممارسة.

وتوجه وفد جنوب أفريقي، بقيادة وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن الأسبوع الجاري، في إطار تحقيق يُجرى بموجب الفصل 301 من القانون الأمريكي، للتحقق مما إذا كانت 60 دولة تطبق الحظر على واردات البضائع المنتجة عن طريق العمل القسري على النحو المطلوب.

وشدد الوفد، على أن جنوب أفريقيا صادقت على اتفاقيات رئيسية لدى منظمة العمل الدولية تحظر العمل القسري، ولديها تشريع يسمح للسلطات بحظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري.

وأوضح أن البضائع المنتجة من خلال العمل في السجون محظورة بالفعل بموجب القانون الجنوب أفريقي.

وحث الوفد، واشنطن على عدم فرض رسوم بنسبة 12.5% على الصادرات الجنوب أفريقية، وطلب إعفاءات لعدد من الصادرات الرئيسية، بما في ذلك معادن مجموعة البلاتين، والمركبات، والحمضيات، والمأكولات البحرية، والنبيذ، والمكسرات، مؤكدًا أنه لا توجد أي أدلة على أن هذه المنتجات صُنعت باستخدام العمل القسري.

وشهدت العلاقات التجارية بين واشنطن وبريتوريا توترًا متزايدًا خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة خلافات متكررة بشأن التجارة والسياسة الخارجية، بما في ذلك النزاعات حول الرسوم الجمركية، والسياسات الداخلية لجنوب أفريقيا، وتباين مواقف البلدين تجاه عدد من النزاعات، من بينها الحرب في غزة.