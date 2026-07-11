قال مسؤولون اليوم السبت إن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين، مضيفين أن القوات الأوكرانية ألحقت أضرارا بأكثر من عشرين ناقلة روسية وسفينة أخرى في بحر آزوف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن 21 ناقلة تُستخدم لنقل النفط والمنتجات البترولية تضررت خلال الليل، بالإضافة إلى أربع قاطرات، وسفينتي شحن، وسفينة تجريف. وقال مسؤولون روس إن شخصا قُتل في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وإن أربع سفن فقط تعرضت للهجوم.

وفي منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، قُتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، وأُصيب 17 آخرون عندما أصابت قنبلتان جويتان موجّهتان منطقة مكتظة كان يوجد بها مدنيون، وفقًا لما ذكره رئيس إدارة منطقة سومي أوليه هريهوروف.

وأفادت هيئة الطوارئ الحكومية بأن 11 شخصا، بينهم طفل، أُصيبوا في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل على كييف. وفي منطقة أوديسا الجنوبية، قُتل شخصان بعد أن أصاب صاروخ روسي مبنى، حسبما قال رئيس المنطقة أوليه كيبر. كما أُصيب رجل آخر بشظايا.

وقالت هيئة الطوارئ إن انفجارات وحرائق سُجلت في مناطق سولوميانسكي ودارنيتسكي ودنيبروفسكي في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت خلال الليل 12 صاروخا، من بينها ستة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى 121 طائرة مسيّرة على أوكرانيا. وأضاف أن معظم الطائرات المسيّرة وبعض الصواريخ أُسقطت، لكن الصواريخ الباليستية وصلت إلى أهدافها، مؤكدا وجود نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقالت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت أو عطلت إلكترونيا صاروخين و111 طائرة مسيّرة. وأضاف سلاح الجو أنه تم تسجيل إصابات مباشرة في 11 موقعا.