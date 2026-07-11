 السيطرة على حريق سيارة ملاكي داخل جراج بالعباسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق سيارة ملاكي داخل جراج بالعباسية

مصطفى راضي
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 6:38 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 6:38 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بجراج برج الملتقى بالعباسية، وانتقلت 3 سيارات حماية مدينة لإخماد الحريق، وجاري تبريده دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل جراج بالعباسية، وكلف اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء وائل صبيح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسرعة الإنتقال، وتم السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل سيارة بالجراج وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات ومنع خطر الامتداد لباقي السيارات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة، وأسباب الاشتعال.

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