هل تنهي زيارة الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل إلى لندن الخلافات مع العائلة الملكية؟

استضاف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، الأمير هاري وزوجته الممثلة ميجان ميركل، وطفليهما، وأصبح هذا اللقاء حديث الصحافة العالمية.

ويُعد هذا اللقاء هو المرة الأولى التي يُعرف فيها أن تشارلز وكاميلا قد رأيا ميجان وأحفادهما، آرتشي البالغ من العمر 7 سنوات وليليبيت البالغة من العمر 5 سنوات، منذ عام 2022.

ففي السنوات التي تلت ذلك، قام هاري بعدة رحلات سريعة إلى المملكة المتحدة، أبرزها حضور جنازة جدته الملكة إليزابيث في عام 2022 وتتويج والده في عام 2023. وكان آخر لقاء معروف بين الدوق ووالده في سبتمبر عندما تناول الاثنان الشاي في كلارنس هاوس في لندن.

حدث اللقاء، وفقا لما ورد في سي إن إن وabc نيوز، بين الملك وجميع أفراد العائلة ساسكسفي منزل هايجروف، مقر إقامتهم العائلي في جلوسترشاير، إنجلترا.

لم يصدر أي تعليق من قصر باكنجهام أو من متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس بشأن الاجتماع العائلي، لكن مصادر إعلامية كثيرة أكدت الأمر، وهاري، الابن الأصغر لتشارلز والأميرة الراحلة ديانا، كان في المملكة المتحدة هذا الأسبوع للقيام بالعديد من الارتباطات المتعلقة بالأعمال الخيرية، وقبل لقائه مع تشارلز وكاميلا، حضر هاري فعالية في برمنجهام لدورة ألعاب إنفيكتوس، التي ستقام في المدينة في يوليو 2027، وقام بزيارة إلى مستشفى تشيلسي الملكي الذي يرعاه ماديًا.

وقبل اللقاء، لم يكن معروفاً علناً ما إذا كانت ميجان وأطفال الزوجين موجودين في المملكة المتحدة هذا الأسبوع مع هاري، الذي سبق أن أعرب عن تردده بشأن إحضار عائلته إلى بلده الأم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبالتوازي مع هذه الأحداث يواجه هاري صعوبات قانونية، حيث خسر هاري استئنافاً طعن فيه بقرار الحكومة البريطانية بتقليص حراسته الممولة من المال العام بعد أن تنحى هو وميجان عن واجباتهما الملكية في عام 2020 وانتقلا إلى كاليفورنيا.

وتأتي زيارة هاري للندن بعد يوم من خسارته دعوى قضائية ضد شركة أسوشيتد نيوز بيبرز المحدودة، التي تُصدر مواقع إخبارية من بينها صحيفة ديلي ميل، وادعى الأمير هاري، إلى جانب مدعين آخرين مثل إلتون جون وإليزابيث هيرلي، قيام صحفيين في الصحيفة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.