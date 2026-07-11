وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع بعض أراضي العبور الجديدة والشروق

- تلقي 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع 102 ألف فدان بـ6 مدن جديدة

سلمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق لعدد من المواطنين.

وقالت وزيرة الإسكان، خلال مراسم التسليم، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، عبر أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة في 6 مدن مضاف لها أراضٍ، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة بمساحات تقترب من 102 ألف فدان.

وأضافت المنشاوي أن الملف تطلب مراجعات فنية وقانونية دقيقة للوصول إلى حلول توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يلقى اهتماما بالغا من الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، وأن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف، بالتزام كامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن تسليم العقود يمثل خطوة ضمن خطة الدولة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع والنمو وفق برنامج زمني واضح، لدعم الاستقرار العمراني وتعزيز التنمية في المدن الجديدة، وبدء مرحلة دمج المناطق ضمن خطط التنمية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكدت استمرار الوزارة في تيسير الإجراءات، وتسريع معدلات الإنجاز، والتعامل مع الطلبات بكل جدية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.

وكرمت الوزيرة، في ختام الفعالية، عددا من رؤساء أجهزة المدن الجديدة والعاملين، تقديرا لجهودهم في الملف.