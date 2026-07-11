فنانة تتهم زوجها بتشويه سمعتها عبر تطبيق الواتساب في أكتوبر

حررت الفنانة نورهان منصور محضرًا ضد زوجها، صاحب شركة إنتاج، اتهمته فيه بالإساءة إليها وتشويه سمعتها خلال رسالة أرسلها لها عبر "واتساب"، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتقدمت الفنانة إلى أجهزة الأمن بمدينة 6 أكتوبر، وأفادت في بلاغها بأن زوجها أرسل إليها، يوم 6 يوليو الجاري، رسالة ذاتية الاختفاء عبر تطبيق "واتساب" تضمنت عبارات اعتبرتها مسيئة ومُشهرة بها.

وأوضحت في أقوالها أن الواقعة جاءت بعد تصاعد الخلافات الزوجية بينهما ومغادرة زوجها منزل الزوجية، لافتة إلى أن اليوم نفسه شهد انعقاد أولى جلسات دعوى النفقة التي أقامتها ضده.

وطالبت الفنانة في المحضر، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إلزام زوجها بعدم التعرض لها أو لأفراد أسرتها.

وعقب تحرير المحضر، أُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.