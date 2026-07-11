سيامة 29 كاهنا للقاهرة وبلاد المهجر بيد البابا تواضروس الثاني

- البابا للكهنة الجدد: وأنت تستعد لهذه النعمة ارفع قلبك وتعهد أمام الله إنك ستسلك بالحب والحنو والأمانة والسلام

صلى البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة.

وصلى البابا، عقب صلاة الصلح، صلوات سيامة 29 كاهنا جديدا للخدمة في القطاعات الرعوية بالقاهرة والمهجر.

وسيخدم الكهنة الجدد في كنائس القاهرة والمهجر، حيث سيم أربعة كهنة للخدمة في دول إفريقيا وآسيا، واثنان لأمريكا وكندا، وثلاثة وعشرون لكنائس القاهرة، منهم خمسة لكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق الزيتون، وأربعة لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وثلاثة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، ومثلهم لقطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، واثنان لقطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ومثلهما لقطاع كنائس وسط القاهرة، وكاهن واحد لكل من المقطم، وشرق السكة الحديد، والظاهر، والقاهرة الجديدة.

وفي عظة القداس، وضع البابا أربعة مبادئ رئيسية تساهم في نجاح خدمة الكاهن، جاءت على النحو التالي:

المبدأ الأول: المحبة

"خدمة الحب هي التي تعيش وتستمر وتصل إلى القلب.. كن كاهنا يزرع الحب في كنيستك وبين شعبك وأخوتك الكهنة وأسرتك.. اخدم بالحب الحقيقي الذي تستمده من صليب يسوع المسيح، وقد تعلمنا منذ صغرنا أن "لله محبة، وكذلك الكاهن محبة، فنحن ندعو الكاهن أبونا لأنه يزرع الحب بين أولاده دائما.. اجعل اهتمامك الأول هو الافتقاد لكل فرد وأسرة في شعبك، يجب أن تعرف رعيتك بالاسم وتعرف ظروفهم، فالافتقاد هو تقديم حب يجعل الرعية تشعر أنك فعلا أبوهم.. وفي الاعترافات أيضا، كن محبا للخاطئ الذي أتى ليتوب، وتكون مرشدا له بصورة نقية".

المبدأ الثاني: الحنو

"ابتعد عن القسوة لئلا تكون خدمتك غير مقبولة، واهتم بمراعاة ظروف الناس ومتاعبهم وخدمة كل فئات الشعب، فأنت تُقام كاهنا من أجل المرضى، مرضى النفس والجسد والروح.. اخدم وقلبك ممتلئ حنوا، وفي كلامك كن مملوءا بالرحمة والرأفة، وكن سندا للآخرين.. كن متمثلا بالسيد المسيح في الخدمة، الذي تعامل مع الخطاة بكل حنو. كن منفتحا على كل أحد، واعلم أن الفقراء هم مساعدوك لدخول الملكوت".

المبدأ الثالث: الأمانة

"كن أمينا في كل كلمة تقولها، وفي كل العلاقات: "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ، مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ" (أف 5: 15-16).. التزم بالأمانة في الأمور المالية، وفي التعامل مع الأب الأسقف، وفي أسرتك: "كُنْ أَمِينا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ." (رؤ 2: 10). وفي كل مفردات خدمتك، اجعل أمانتك كاملة".

المبدأ الرابع: السلام

"كن صانع سلام: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ يُدْعَوْنَ." (مت 5: 9).. اصنع سلاما مع الخدام والشعب، فالكنيسة الهادئة يعطيها الله بركات كثيرة، وتنمو وتزداد وتخدم".

وأضاف البابا: "ضع هذه المبادئ الأربعة في كل تفاصيل الخدمة، ولا تنسَ ارتباطك بأب اعترافك، وفترة الخلوة الخاصة، فهي هامة لنشاطك الروحي".

وتابع: "وأنت تستعد لهذه النعمة، ارفع قلبك وتعهد أمام الله إنك ستسلك بالحب والحنو والأمانة والسلام، واجعل هذه المبادئ في حياتك الكهنوتية الجديدة، وليعطك الله راحة ونعمة ومعونة وصحة لكيما تخدم أمامه بالروح والحق".