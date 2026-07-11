لوحة ميركل ترفع أعداد زوار متحف في برلين

أسهمت لوحة بورتريه جديدة للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في زيادة كبيرة في أعداد زوار متحف بوده في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم المؤسسة التي تضم المتحف، المعروف بمجموعاته من المنحوتات والفنون البيزنطية والعملات والميداليات، إن أعداد الزوار ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عرض اللوحة في الأول من يوليو الجاري.

وأضاف المتحدث: "ارتفع متوسط عدد الزوار اليومي بنسبة 85% مقارنة بشهر يونيو الماضي"، موضحا أن المتحف يستقبل حاليا نحو 900 زائر يوميا، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

وكانت ميركل، التي قادت ألمانيا لمدة 16 عاما حتى ديسمبر 2021، قد استغرقت وقتا لاختيار الفنان الذي سيرسم لوحتها الشخصية بعد مغادرتها المنصب، وقالت، خلال الكشف عن اللوحة في نهاية يونيو الماضي: "كنت بحاجة إلى بعض المسافة".

وأضافت ميركل أن اللوحة لم تكن مجرد بند آخر في قائمة المهام، موضحة: "أردت أن أستمتع بمثل هذه العملية".

وفي النهاية، رسم اللوحة الفنان الفرنسي-الألماني جيريمي كيراس، البالغ من العمر 28 عاما، والمنحدر من عائلة موسيقية في مدينة فرايبورج، والذي كان قد تقدم إلى ميركل بطلب مكتوب بخط اليد في عام 2022.

وتظهر اللوحة ميركل وهي ترتدي سترة زرقاء زاهية على خلفية بنية ذهبية.

وقالت ميركل إنها اختارت السترة الزرقاء لأن هذا اللون يوحي بالقوة والهيبة.

وبحسب الوصف المرفق بالعمل، يسقط ضوء قوي على وجهها لإبراز "آثار السلطة".

وفي الأيام الأولى بعد افتتاح المعرض، قصد كثير من الزوار المتحف خصيصا لمشاهدة اللوحة، وطلبوا من أفراد الأمن إرشادهم إلى مكان عرضها.

ويمكن للزوار مشاهدة اللوحة في متحف بوده حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

ويقع المتحف على بُعد أمتار قليلة من منزل ميركل في برلين.

ومن المقرر إعارة اللوحة بعد ذلك إلى مقر المستشارية الألمانية.