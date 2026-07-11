 الصالون السينمائي الثقافي يحتفي بالمخرج محمد خان في الذكرى العاشرة لرحيله - بوابة الشروق
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الصالون السينمائي الثقافي يحتفي بالمخرج محمد خان في الذكرى العاشرة لرحيله

محمد حسين
نشر في: السبت 11 يوليه 2026 - 3:16 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2026 - 3:16 م

تنظم جمعية كتاب ونقاد السينما، غدًا الأحد، لقاءً ضمن فعاليات الصالون السينمائي الثقافي، يستضيف مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي للحديث عن تجربة المخرج الراحل محمد خان، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لرحيله.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في السادسة مساءً بمقر جمعية كتاب ونقاد السينما بوسط البلد.

ويتناول شيمي خلال الندوة المسيرة الفنية لمحمد خان، أحد أبرز رواد الواقعية الجديدة في السينما المصرية، مستعرضًا أفلامه الروائية الطويلة البالغ عددها 22 فيلمًا، والتي تركت بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية لما اتسمت به من أسلوب خاص ورؤية إنسانية مختلفة.


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