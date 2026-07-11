وزير الخارجية : نرفض أية محاولات أو إجراءات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، اليوم السبت، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال دعم مصر الكامل للصومال ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على الحرص على أمن واستقرار الصومال، ومجدداً موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

كما شدد على الرفض المصري الكامل لأي محاولات أو إجراءات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يُسمى “أرض الصومال”، باعتبار ذلك انتهاكاً لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير بلاده للدعم المصري المتواصل على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مثمناً المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.