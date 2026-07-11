مقتل طيار في حادث تحطم طائرة شراعية بشمال إيطاليا

قالت أجهزة الطوارئ في المنطقة السياحية بشمال إيطاليا، اليوم السبت، إن طيارا يبلغ من العمر 58 عاما، لقي حتفه عقب حادث تحطم طائرة شراعية في منطقة جنوب تيرول.

ولم تصب سائحة ألمانية تبلغ من العمر 29 عاما والتي كانت خلف الطيار خلال الحادث.

وقع الحادث بالقرب من مصعد على ارتفاع نحو ألفي متر على هضبة ألب دي سيوسي وهي أكبر مرج جبلي عالي الارتفاع في أوروبا. ويعتقد أن الرجل عانى من مشكلات صحية بعد الإقلاع وفقد السيطرة على الطائرة التي اصطدمت بشجرة.

وتردد أن الطيار كان ذا خبرة وينحدر من بلدية كاستلروتو الإيطالية. ومثلما هو معتاد في مثل تلك الحالات، فتحت الشرطة تحقيقا.

وشاهد الحادث الذي وقع أمس الجمعة، العديد من شهود العيان.

وبحسب رواياتهم، أنه فور الإقلاع، قام الطيار فجأة بتحويل الطائرة الشراعية عائدا إلى منصة الإطلاق قبل فقدانه السيطرة على ما يبدو واصطدامه بشجرة. وقيل أنه فقد الوعي قبل الاصطدام.

وصل جهاز الإنقاذ الجبلي بالمورحية ولكن كل محاولات الإنعاش باءت بالفشل.