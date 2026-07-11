حقق بنك QNB، برئاسة محمد بدير، صافى أرباح مجمعة 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة فى 2025، بينما بلغت صافى أرباح البنك المستقلة 17.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة فى 2025.

بلغت إجمالى الأصول المجمعة 1.08 تريليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2026 بزيادة قدرها 149 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 16%.

ارتفعت ودائع العملاء الى 908 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2026 بزيادة قدرها 131 مليار جنيه، ونسبة نمو 17% مقارنة بديسمبر 2025 مدفوعة بالنمو فى كل مجالات الأنشطة، فى المقابل زادت محفظة القروض والسلفيات 59 مليار جنيه لتصل إجمالًا إلى 526 مليار جنيه وبما يمثل نموًا قدره 13% مقارنة بديسمبر 2025.

بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.68% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.96% بتحسن قدره 69 نقطة اساس مقارنة بنهاية العام الماضى، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 120.3% بزيادة قدرها 845 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضى.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 240 فرعًا بعد إضافة فرعين جديدين خلال هذا العام، والتى تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

بلغ معدل انتشار المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول الى 45% للأفراد من عملاء البنك، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو وصل إلى 15% فى عدد مستخدمى المحفظة الإلكترونية من عملاء QNB وغير العملاء، بالإضافة الى منصة الخدمات الإلكترونية للشركات بمعدل انتشار 45% من عملاء الشركات، إلى جانب معدل تفعيل وصل إلى ما يقارب من 70%، مع تنفيذ ما يقرب من 96% من جميع المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية.