شراكة جديدة بين مؤسستي ساويرس وبنك مصر لتنمية المجتمع للتوسع فى تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج باب أمل بسوهاج

فى إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة ساويرس بدعم جهود التمكين الاقتصادى وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مذكرة تفاهم للتوسع فى المرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج، لدعم 465 أسرة إضافية من الأسر الأكثر استحقاقًا، ليرتفع إجمالى عدد الأسر المستهدفة إلى 2,520 أسرة. وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، حيث تتولى مؤسسة ساويرس المتابعة الفنية والمالية وتعظيم الاستفادة لكل الفئات المستهدفة، بينما تسهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع فى دعم التوسع والإشراف الفنى والمالى، بما يعزز جودة التنفيذ وشفافيته.

ويأتى هذا التوسع امتدادًا لبرنامج «باب أمل» الذى أطلقته مؤسسة ساويرس عام 2018، والذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى الخروج التدريجى من دائرة الفقر المدقع، من خلال نموذج تنموى متكامل يتضمن أربعة محاور رئيسية: «سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالى، والتمكين الاجتماعى».

شهد مراسم التوقيع كل من عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والدكتور على الصعيدى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة فاطمة الجولى، عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، إلى جانب ممثلى مؤسسة ساويرس، ولفيف متميز من قيادات الأطراف المشاركة.

وقد أكد المهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: " إن مواجهة الفقر متعدد الأبعاد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأى مؤسسة أن تحققها بمفردها. ولذلك، نحرص دائمًا على بناء شراكات مع مؤسسات تؤمن بأهمية الاستثمار فى الحلول التنموية المستدامة. وتجسد شراكتنا اليوم مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هذا التوجه، حيث تؤكد أن توحيد الموارد والخبرات حول نماذج تنموية أثبتت نجاحها هو السبيل إلى توسيع أثرها والوصول إلى عدد أكبر من الأسر. وهذا هو النوع من الشراكات الذى نحتاج إليه؛ شراكات طويلة الأمد تبنى على ما ينجح، وتسهم فى تحقيق الاستقلال والكرامة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ساويرس يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات الاستراتيجية كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد بما يسهم فى تعظيم الأثر التنموى للمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم حلول تنموية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تحرص على تبنى وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تضع الإنسان فى صميم عملية التنمية، وتركز على تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة. وأوضح أن مساهمة المؤسسة فى التوسع بالمرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج تأتى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال حزمة مترابطة من التدخلات التنموية متعددة الأبعاد، التى تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأسر المستفيدة بصورة شاملة، وتشمل دعم سبل كسب العيش، وتعزيز الأمن الغذائى، والربط بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.

مؤكدا حرص المؤسسة على المتابعة المستمرة وقياس الأثر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد التنموى لهذه الشراكة بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستفيدة.

وصرح الدكتور على الصعيدى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن برنامج «باب أمل» يمثل نموذجًا تنمويًا فعّالًا يسهم فى تحقيق أثر مستدام فى حياة الأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف أن التوسع فى المرحلة الثالثة بمحافظة سوهاج يعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، بما يعزز أثره الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع.

كما أعرب عن تقديره للشركاء القائمين على تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن تضافر الجهود والخبرات بين مختلف الأطراف سيواصل دفع البرنامج نحو تحقيق أهدافه التنموية المنشودة، وتعظيم أثره المستدام بما يعود بالنفع على الأسر المستهدفة.

كما أشارت ليلى حسنى، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: «نؤمن فى مؤسسة ساويرس، بأن جودة أى تدخل تنموى لا تُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بالأثر الذى يتركه فى حياة الناس. لذلك، نعتمد منهجية واضحة تقوم على التجربة، وقياس الأثر، والتعلم المستمر، ثم التوسع فى النماذج التى تثبت نجاحها. ويعد برنامج باب أمل نموذجًا لهذا النهج، الذى استطعنا من خلاله تطوير تدخلات تنموية تتناسب مع الواقع المصرى، وتحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة. والتوسع فى البرنامج اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعظيم هذا الأثر، والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا من خلال نموذج مثبت وقائم على الأدلة».

جدير بالذكر أن برنامج «باب أمل» يمثل التطبيق المصرى لنهج التدرّج للخروج من الفقر المدقع، الذى طوّرته مؤسسة براك وحقق نجاحًا فى أكثر من 50 دولة. ومنذ إطلاقه عام 2018، وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من 13 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا فى صعيد مصر. وقد صُمّم البرنامج بما يتناسب مع واقع الأسر الأكثر احتياجًا فى مصر، من خلال حزمة مترابطة ومحددة زمنيًا تجمع بين دعم سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالى، والتمكين الاجتماعى، لمساندة الأسر على بناء مصادر دخل أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.

كما تأتى هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، التى تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تحسين نوعية حياة المواطن المصرى من خلال تحقيق التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى. وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات التنموية فى مجالات التمكين الاقتصادى، والتعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعى، وتمكين المرأة، ورعاية ذوى الهمم، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدنى، بما يسهم فى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة. وللمؤسسة باعٌ طويل وسجلٌ حافل فى العمل التنموى، حيث امتدت أياديها البيضاء إلى مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات ومبادرات تنموية متكاملة تركز على بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة وتعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشروعاتها ومبادراتها خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو مليون ونصف المليون مستفيد.

نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

تُعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة فى مصر، وقد تأسست عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس بهدف دعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى مدى 25 عامًا، عملت المؤسسة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والهيئات الدولية على تنفيذ برامج ومبادرات فى مجالات التمكين الاجتماعى، والتمكين الاقتصادى، والتعليم، والثقافة والفنون، مع تركيز خاص على المجتمعات الأكثر احتياجًا فى صعيد مصر.

وتتبنى المؤسسة نهجًا قائمًا على الشراكات الفعالة والحلول المبنية على الأدلة، بما يسهم فى الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق أثر تنموى أكثر شمولًا واستدامة. وفى إطار استراتيجيتها (2023-2028)، تواصل المؤسسة العمل على هدفين رئيسيين: الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين صُنّاع التغيير، إلى جانب تعزيز جاهزيتها المؤسسية للاستجابة للتحديات التنموية.