مانشستر سيتي يضم مونجا لاعب منتخب إنجلترا للشباب

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أعلن نادي مانشستر سيتي ​الإنجليزي الممتاز اليوم السبت ‌التعاقد مع الجناح الشاب جيريمي مونجا قادما من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد ​حتى 2031.

وذكرت تقارير أن مونجا، ​الذي أتم 17 عاما أمس، انضم ⁠إلى مانشستر سيتي في صفقة ​تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني (13 ​مليون دولار) تشمل المزايا الإضافية.

وقال مونجا "عندما علمت أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد معي، أدركت ​على الفور أن هذا هو ​الخيار الصحيح لي".

وأضاف اللاعب الواعد "بالنسبة لأي لاعب كرة قدم ‌شاب، ⁠فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع هو حلم أصبح حقيقة".

وأصبح مونجا، الذي يلعب مع منتخب إنجلترا تحت ​19 عاما، ​ثاني أصغر ⁠لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خاض ​أولى مبارياته مع الفريق الأول ​في ⁠ليستر سيتي العام الماضي.

وظهر في 37 مباراة في جميع المسابقات مع ⁠الفريق ​الموسم الماضي من بينها ​سبع في الدوري الممتاز.