القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: نقاط ضعف العدو محسوبة ومرصودة بدقة

قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، العميد سيد مجيد ابن الرضا، إن القوات المسلحة الإيرانية رصدت «نقاط ضعف العدو» بدقة، مؤكدًا أنها تمتلك القدرة على تحديد توقيت وآلية الرد وفق تقديراتها.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن ابن الرضا، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قوله إن إيران واجهت خلال الحربين الأخيرتين تقنيات عسكرية متطورة وأنظمة معلومات وحربًا نفسية، معتبرًا أن ذلك لم يحقق أهداف خصومها.

وذكر أن أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية قدمت دعمًا للولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن إيران تمكنت، بحسب قوله، من تجاوز تلك المرحلة بفضل أداء قواتها المسلحة ودعم الشعب.

وأضاف أن أداء القوات المسلحة في الحرب الأخيرة كان أكثر تطورًا على المستويين التكتيكي والتقني مقارنة بـ«حرب الأيام الـ12»، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من تنفيذ رد سريع رغم اتساع ساحة المواجهات وتعقيدها.

وأكد ابن الرضا، أن تطوير التقنيات الحديثة والقدرات الدفاعية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تعزيز مخصصات الدفاع، ودعم الصناعات المتقدمة، والاستفادة من الكفاءات العلمية لتطوير القدرات العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‌بين الجانبين الشهر الماضي انتهى.

وصعدت الولايات المتحدة أمس الجمعة، مطالبها بشأن وقف إيران هجماتها على السفن في مضيق هرمز، بعدما أدت الأعمال القتالية الأحدث إلى ارتفاع أسعار النفط، وهي قضية حساسة سياسيا بالنسبة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي بعد أسبوع شهد تجدد الصراع، بعدما تعرضت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية. وردت إيران بشن غارات على مواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج.

ولم تشر تقارير لوقوع هجمات أمس الجمعة، في وقت سعى فيه الوسطاء الإقليميون إلى إنقاذ الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء ⁠دائم للحرب التي بدأت في 28 فبراير، بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

ونفت إيران صحة ما قاله ترامب. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن طهران لم تطلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مفاوضين قطريين التقوا بمسئولين في إيران أمس الجمعة، بهدف خفض التصعيد ومناقشة قضية مضيق هرمز.

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس.