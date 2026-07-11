البنك الأهلي يحصد جائزة أفضل بنك في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال

حصد البنك الأهلى جائزة «أفضل بنك فى حماية العملاء ومكافحة الاحتيال» (Best for Customer Protection/Fraud Control) ضمن جوائز MENA Banking Excellence Awards 2026، والتى تنظمها مؤسسة MEED، لتؤكد هذه الجائزة المكانة الرائدة للبنك فى تبنى أفضل الممارسات العالمية لحماية العملاء وتعزيز أمن المعاملات المصرفية.

وتُعد جوائز MENA Banking Excellence Awards من أبرز الجوائز المتخصصة فى القطاع المصرفى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تكرّم المؤسسات المالية المتميزة فى مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الرقمية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات، وتجربة العملاء، والشمول المالى، والصيرفة الإسلامية، وذلك وفق عملية تقييم مستقلة يقودها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى القطاع المصرفى.

وتأتى الجائزة تتويجًا لمجهودات البنك الأهلى فى مجال مكافحة الاحتيال المصرفى وفى تطوير منظومة متكاملة لحماية العملاء من مختلف محاولات الاحتيال المالى والإلكترونى، وذلك وفقًا وتوجيهات البنك المركزى فى حماية حقوق العملاء، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة الرقابية، وتعزيز إجراءات إدارة المخاطر، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مستمرة تستهدف رفع الوعى لدى العملاء بأساليب الاحتيال المستحدثة وسبل الوقاية منها، بما يسهم فى توفير تجربة مصرفية آمنة وموثوقة.

ويؤكد هذا الإنجاز أيضًا التزام البنك بمواصلة الاستثمار فى الابتكار وتطوير الحلول المصرفية الآمنة، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم ريادته فى السوق المصرفية المصرية والإقليمية، انسجامًا مع استراتيجيته الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة ترتكز على أعلى معايير الجودة والأمان.