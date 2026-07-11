استعدادات مكثفة لاستضافة مصر الاجتماع السنوي لأسبوع إفريقيا والمحيط الهندي

• ومعرض الطيران والفضاء في سبتمبر المقبل

شهد قطاع الطيران المدني خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجاري نشاطًا مكثفًا على مختلف الأصعدة، شمل الاستعدادات لاستضافة فعاليات دولية كبرى، والتوسع في شبكة الخطوط الجوية، بجانب مواصلة تطوير منظومة المطارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ بما يدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطيران والنقل الجوي.

وتواصل وزارة الطيران المدني، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026)، استعداداتها المكثفة لاستضافة النسخة الثانية من المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل، من خلال تنفيذ خطة متكاملة للتسويق والترويج بالتعاون مع شركاتها التابعة، فيما تشارك مصر للطيران بصفة الناقل الرسمي للحدث.

كما وجهت الوزارة، الدعوات الرسمية إلى وزراء الطيران والنقل، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وكبرى شركات الطيران العالمية؛ بما يعزز المكانة الدولية للمعرض ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.

وتستضيف وزارة الطيران المدني، الاجتماع السنوي لأسبوع إفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء ومسئولي الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث ملفات سلامة وأمن واستدامة النقل الجوي، وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية ومنطقة المحيط الهندي، وذلك في إطار تعزيز الدور الإقليمي لمصر.

كما واصل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، متابعة اللمسات النهائية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ تمهيدًا لإطلاق المشروع وفق أفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لجميع أصولها، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وعلى صعيد المطارات، شهد مطار سفنكس الدولي توسعًا جديدًا في شبكة رحلاته الإقليمية باستقبال أولى رحلات شركتي Fly Jordan من المملكة الأردنية الهاشمية وFlynas من مدينة القصيم السعودية، بإجمالي سبع رحلات أسبوعيًا، بما يعزز الربط الجوي مع الأسواق العربية.

كما استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة AlMasria Universal Airlines القادمة من العاصمة النمساوية فيينا، في خطوة تستهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الأوروبية.

فيما شهد مطار الإسكندرية الدولي تشغيل خط جوي مباشر جديد يربط الإسكندرية بمدينة الرياض عبر شركة Flynas، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وسيّرت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة بطائرة من طراز B787-9 Dreamliner إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإعادة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وصولًا إلى مطار العلمين الدولي.

كما أعلنت شركة إير كايرو بدء تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة والعاصمة الأرمينية يريفان اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، بواقع رحلة أسبوعية، ضمن خطتها للتوسع في شبكة خطوطها، وتعزيز الحركة السياحية والتجارية بين مصر وأرمينيا.