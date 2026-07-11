مولدوفا: رئيسة البلاد ترشح المستثمر فاسيلي توفان لرئاسة الحكومة الجديدة

رشحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، خريج كلية هارفارد للأعمال والمستثمر البارز فاسيلي توفان لمنصب رئيس الوزراء، وذلك في أعقاب استقالة الزعيم السابق ألكساندرو مونتيانو بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكلفت الرئيسة ساندو، توفان، البالغ من العمر 44 عاماً، وهو مسؤول في صناديق الأسهم الخاصة، بدعم من حزب العمل والتضامن الحاكم، بتشكيل حكومة جديدة موالية لأوروبا اليوم السبت.

وأمام الشريك الرئيسي الأول في صندوق الاستثمار "هورايزون كابيتال" ومقره كييف ، 15 يوماً لتشكيل حكومته.

وأدت استقالة مونتيانو المفاجئة بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه إلى دفع الحزب الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، إلى إعادة تجميع صفوفه والسعي لتعيين حكومة جديدة بسرعة، في وقت تعاني فيه مولدوفا من فضيحة فساد هزت ثقة الجمهور.

ويواجه توفان الآن تحدي الحفاظ على الزخم وراء مسعى مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن أطلقت البلاد رسمياً مفاوضات الانضمام للتكتل الشهر الماضي.

وتهدف كيشيناو إلى الانضمام إلى التكتل بحلول عام 2030، وهو طموح جعل مولدوفا هدفاً لسنوات من الجهود الروسية لعرقلة تحولها نحو الغرب.