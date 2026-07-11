إيطاليا: منظومة الدفاع الأوروبي يجب أن تشمل تركيا وبريطانيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن منظومة الدفاع الأوروبية لا ينبغي أن تقتصر على حدود الاتحاد الأوروبي، بل يجب أن تمتد إلى شراكات مع بريطانيا والنرويج وسويسرا ومولدوفا، ودول البلقان الغربية وتركيا وأوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، السبت، تطرق كروسيتو إلى المؤشرات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم تقليص انخراطها العسكري في أوروبا.

وأعرب عن أمله في أن يتم التحول في التوازنات الاستراتيجية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصورة تدريجية، لا بشكل مفاجئ.

وقال إن رد أوروبا على هذا التحول يجب أن يكون شاملا، "من خلال تعزيز منظومة دفاع لا تقتصر على حدود الاتحاد الأوروبي، بل تمتد جغرافيا إلى نطاق قاري حقيقي، يشمل شراكات مع بريطانيا، والنرويج، وسويسرا، ومولدوفا، ودول البلقان الغربية، وتركيا، وأوكرانيا".

كما شدد كروسيتو على ضرورة إنشاء مركز وطني وآخر أوروبي لمواجهة الحروب الهجينة.