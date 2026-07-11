صدر في السعودية، السبت، عدد من الأوامر الملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين.

وشملت الأوامر الملكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى استمراره في منصب وزير الطاقة، بعد إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصب وزير الصناعة وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى عمله.

وعُين شلعان بن راجح بن شلعان، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وفق الأوامر الملكية، بعد إعفائه من منصب وكيل النيابة العامة.

ونصت الأوامر الملكية، وفق "واس"، على تعيين محمد بن سليمان المطلق، نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، كما عُيّن طلال بن فؤاد الحمود، نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر الملكية، تعيين عبد الإله بن عبد العزيز الدحيم، نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

وبحسب الأوامر الملكية، عُين إحسان بن عباس بافقيه، أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.