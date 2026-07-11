وقعت شركة پيپول آند پليسز (People & Places) عقد إنشاءات بقيمة 1.4 مليار جنيه مع شركة ريدكون للتعمير، إحدى كبرى شركات المقاولات فى مصر، فى خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسيرة تطوير مشروع The Med برأس الحكمة.

وبموجب هذه المرحلة من الاتفاقية، ستتولى شركة ريدكون للتعمير تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى والتشطيبات الخارجية لثلاث مراحل بالمشروع، وهى: The Mediterranean Village وThe Waterfall Village وThe Gray Laguna. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات فى يونيو 2026، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة زمنية مستهدفة تبلغ 18 شهرًا. وتشمل الأعمال تنفيذ 321 وحدة بإجمالى مساحة بنائية تتجاوز 54 ألف متر مربع، تضم 127 فيلا و194 شاليهًا موزعة على المراحل الثلاث بالمشروع.

وفى هذا السياق، قال محمد العسال، الشريك المؤسس لشركة پيپول آند پليسز (People & Places): "ننظر فى پيپول أند پليسز إلى التقدم الإنشائى باعتباره أكثر من مجرد مرحلة تنفيذية، فهو يعكس التزامنا بتطوير مجتمعات يمكن للعملاء أن يعيشوا تفاصيلها. كما تعكس شراكتنا المستمرة مع ريدكون للتعمير، والتى أثمرت عن تنفيذ ناجح لمراحل سابقة من المشروع شملت Waterfall Village 1 وThe Mediterranean Villas 1، التزامًا مشتركًا بأعلى معايير الجودة والتميز فى التنفيذ. فكل مرحلة يتم تنفيذها على أرض الواقع تسهم فى تشكيل وجهة قائمة على الأصالة والترابط الإنسانى وأسلوب حياة يعكس تطلعات الجيل الجديد من ملاك العقارات.

ومن جانبه، أكد عمر الجمال، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بشركة ريدكون للتعمير، أهمية هذا التعاون، قائلًا: «نفخر بالتعاون مع پيپول آند پليسز فى أحد أكثر المشروعات الواعدة على الساحل الشمالى. ويجسد The Med رؤية متطورة لتطوير الوجهات المتكاملة، ونتطلع إلى تنفيذ هذه المراحل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة والاستدامة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للسكان والمجتمع المحيط، على حد سواء».

ومنذ إطلاقه فى عام 2022، نجح مشروع The Med فى ترسيخ مكانته كأحد أبرز الوجهات الساحلية فى رأس الحكمة. ويمتد المشروع على مساحة 307 أفدنة، ويضم شاطئًا بطول 800 متر، وأكثر من 110 آلاف متر مربع من البحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب مخطط عمرانى متكامل يجمع بين المكونات السكنية والضيافة والتجارب الترفيهية وأنماط الحياة المتنوعة. كما استقبل المشروع زواره عبر شاطئه على مدى ثلاثة مواسم متتالية، بما يعكس التقدم المستمر الذى يشهده المشروع على أرض الواقع، ويتميز The Med بموقع استراتيجى فى قلب رأس الحكمة، مع سهولة الوصول إليه من القاهرة عبر طريق الضبعة، وقربه من مطار العلمين الدولى، ليقع فى قلب واحدة من أسرع الوجهات الساحلية نموًا فى مصر.